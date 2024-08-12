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Коллекцию часов Медведчука оценили в 10 миллионов: самые дешевые - "Москва Кремль"

Понедельник, 12 августа 2024, 18:10 - Виктор Волокита
 

Оценщик ООО "PolonEX" оценил в более 10,6 млн гривен 20 коллекционных часов, которые ранее принадлежали государственному изменнику Виктору Медведчуку. 

Об этом сообщила глава Национального агентства по управлению активами (АРМА) Елена Дума.

Самые дорогие часы - "Breguet 4416K" (18,6 млн грн) и "Patek Philippe" (1,27 млн грн). 

По данным Елены Думы, часы "Москва Кремль" получили самую низкую оценку - всего 17,4 тыс. грн. 

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В то же время, приобретенный Медведчуком автомобиль "MAYBACH" уже реализуется на Прозорро.Продажи. Сбор документов для участия в аукционе продлится до 14 августа. 

Авто 2003 года выпуска.

Напомним:

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление земельные участки в Киеве, которыми владели Виктор Медведчук и Тарас Козак. 

Экономическая правда

АРМА Медведчук
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