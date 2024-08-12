Госагентство восстановления: в Украине достроили крупнейший проект за годы независимости

В Украине завершили строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", который поставляет воду в Кривой Рог и криворожский район.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства восстановления.

Согласно сообщению, водопровод работает на полную мощность.

"Это крупнейший проект, реализованный Агентством восстановления, а также крупнейший инфраструктурный проект за годы независимости Украины", - сообщил и.о. главы Агентства Роман Комендант.

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В агентстве рассказали, что водопровод возвели с нуля за рекордные 11 месяцев. После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, более полутора миллионов человек остались без водоснабжения - пострадали пятнадцать территориальных общин Криворожья.

4 нитки трубы диаметром 1200 и 1000 мм качают 400 тысяч кубических метров воды в сутки в Южное водохранилище. Далее КП "Кривбассводоканал" проводит очистку и предоставляет централизованную услугу по водоснабжению потребителям.

Напомним:

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Правительство выделило 258 млн гривен для реализации мероприятий, связанных с подачей воды каналом "Днепр-Ингулец".

Экономическая правда