Украина существенно увеличила экспорт зерна 

Украина по состоянию на 12 августа с начала 2024-2025 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 4,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, в августе было экспортировано 1,26 млн тонн, что 48,6% больше прошлогоднего показателя.

В разрезе культур с начала текущего сезона экспортировано 2,273 млн тонн пшеницы (в 2023/24 - 1,25 млн тонн), 739 тыс. тонн ячменя (385 тыс. тонн), 0,3 тыс. тонн ржи (0,6 тыс. тонн), 1,932 млн тонн кукурузы (1,481 млн тонн).

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Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 12 августа оценивается в 6,3 тыс. тонн (в 2023/24 - 14,9 тыс. тонн), в том числе пшеничной - 5,7 тыс. тонн (14,3 тыс. тонн).

Напомним:

В Украине потери поздних сельхозкультур из-за засухи могут составлять 10-15%.

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Экономическая правда