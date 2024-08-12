Пожежа на ЗАЕС припинилась – голова Дніпропетровської ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території ЗАЕС припинилася – станція розташована навпроти Нікополя та Марганця на лівому березі Дніпра.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі".

Деталі: Він також повідомив, що росіяни атакували два райони Дніпропетровської області з артилерії.



"Ворог до опівночі продовжував цілити по Нікопольщині. Вгатив і з самого ранку. Влучив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Під ударом також була Грушівська громада, що на Криворіжжі. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих", – підсумував Лисак.

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Для довідки: ЗАЕС розташована на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. У сусідній Дніпропетровській області навпроти ЗАЕС розташовані міста Нікополь та Марганець (відстань через Дніпро становить трохи більше 10 км).

Передісторія:

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.

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