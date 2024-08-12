В 50 крупнейших IT-компаний Украины за первое полугодие сократили штат на 2,4 тысячи человек

За первые 6 месяцев 2024 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 2,4 тысяч или на 2,9%. Общая численность специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тыс.

Об этом говорится в материале DOU.

В то же время, в первом полугодии 50 крупнейших IT-компаний наняли 5,5 тыс новых специалистов. Это почти столько же, как зимой. Половина всех наемов приходится на продуктовые компании.

DOU

Количество технических специалистов в топ-50 за полгода уменьшилось тоже на 2,4 тыс или на 3,8%. Это может быть связано не только с оттоком специалистов, но и с постепенным увеличением доли продуктовых компаний в рейтинге, традиционно имеющих несколько меньше технических специалистов, чем сервисные, говорится в материале.

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Технические специалисты составляют 76,8% от общего количества людей в 50 крупнейших компаниях.

DOU

"Половина компаний продолжают легализовать релокированных украинских специалистов за границей. Указывают это как одну из причин утечки специалистов. Еще в четверти компаний самостоятельно увольнялись специалисты на бенче. Восемь компаний активно запускали новые проекты и развивали текущие. Столько же компаний имели организационные изменения", – пишет DOU.

В общем же картина почти не отличается от той, что была зимой.

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Напомним:

Объем украинского ІТ-экспорта снизился за первое полугодие 2024 года на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3,21 млрд дол.