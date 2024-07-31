Украинский ІТ-экспорт уменьшился на 5% в первом полугодии 2024 года

Объем украинского ІТ-экспорта уменьшился за первое полугодие 2024 года на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил $3,21 млрд, что на $170 млн меньше.

Об этом сообщает издание DOU.

В июне объем ІТ-экспорта из Украины составил $512 миллионов. Это на $48 млн (или на 8,6%) меньше, чем в мае.

В то же время в прошлом году в июне показатель украинского ІТ-экспорта был одним из самых высоких за весь год - $573 млн.

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Напомним:

В первом квартале 2024 года объем украинского IT-экспорта составил почти 1,58 млрд долл, что на 5% меньше чем в аналогичный период в 2023 году.

Впервые в истории украинский экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста, принеся 6,7 млрд долл, что на 8,5% меньше, чем в 2022 году.

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Экономическая правда.