"Укрнафта" хочет закупить 16 новых электростанций стоимостью 1,6 миллиарда

ПАО "Укрнафта" объявила тендеры на закупку газопоршневых электростанций, общей стоимостью 1,58 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины "Укрнафта" объявила 16 тендеров на закупку современных газопоршневых электростанций суммарной стоимостью 1,58 млрд грн.

Поставить электростанции в Украину должны в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

Реклама:

Отмечается, что комплектные газопоршневые электростанции должны быть новыми, без повреждений, с соответствующим письмом-подтверждением и гарантией от завода-производителя и подтверждающим письмом о техническом состоянии двигателей и другого сопутствующего оборудования.

В целом Укрнафта планирует закупить:

две электростанции, мощностью не менее чем 1 000 кВт и не более чем 1 300 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее чем 1 600 кВт и не более чем 2 100 кВт;

две электростанции, мощностью не менее чем 1 950 кВт и не более чем 2 500 кВт;

три электростанции, мощностью не менее чем 2 400 кВт и не более чем 3 100 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее чем 2 940 кВт и не более чем 3 700 кВт;

три электростанции, мощностью не менее чем 3 900 кВт и не более чем 4 500 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее чем 4 400 кВт и не более чем 5 200 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее чем 5 850 кВт и не более чем 6 800 кВт;

две электростанции мощностью не менее чем 12 000 кВт и не более чем 14 100 кВт.

Общая мощность всех газопоршневых электростанций должна быть не менее 51 590 кВт и не более 62 300 кВт.

Реклама:

Монтаж, шеф-надзор, пусконаладка, испытания, ввод в эксплуатацию и обучение персонала должен осуществить победитель тендеров.

В сообщении добавляют, что аукционы через электронную систему публичных закупок Prozorro запланированы на 26 и 27 августа.

Напомним:

В "Укрнафте" избран полный состав Наблюдательного совета: к команде присоединилась Екатерина Кузнецова - независимый член наблюдательного совета.

"Укрнафта" закупает три газопоршневые когенерационные установки общей мощностью от 72 МВт, с услугами монтажа и ввода в эксплуатацию.