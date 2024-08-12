Европейские газовые трейдеры избегают украинских хранилищ после российских атак – FT

Этим летом после российских атак европейские трейдеры используют лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Украина имеет самые большие подземные хранилища в Европе и в прошлом году предоставила компаниям ЕС пространство для хранения избыточного газа в преддверии зимы.

Однако после наступления России весной, поразившего энергетическую инфраструктуру Украины, в частности насосных мощностей для хранения газа, европейские объемы в июне и июле упали лишь до десятой части объемов, сохраненных за тот же период прошлого года.

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"Постоянные российские атаки на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа", – сказал руководитель отдела торговли континентальной Европой энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

Газохранилища в ЕС могут вместить максимум около 100 миллиардов кубометров природного газа. Для сравнения, годовая потребность блока – от 350 до 500 миллиардов кубометров – в зависимости от погоды и других условий.

В этом году закачка газом была незначительной, даже несмотря на то, что хранилища ЕС заполнены на 86% – это самый высокий уровень в этом году, по данным Gas Infrastructure Europe.

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По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили лишь 15,4 млн кубометров и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн кубометров и 586,6 млн кубометров в эти месяцы прошлого года.

Хотя газовые резервуары расположены глубоко под защищающей их от ударов землей, повреждения наземных объектов, которые используются для закачки газа во внеубежищах, являются значительным риском, о котором волнуются трейдеры, пишет Financial Times.

"Главная проблема заключается не в потере газа, а в невозможности отобрать его, когда это нужно", – сказал Заальфранк.

Наращивание запасов газа в украинских хранилищах ускоряется в летние месяцы, когда цены на газ дешевле по сравнению с другими сезонами. Трейдеры затем продают его, когда цены растут, как правило, в зимние месяцы – когда спрос на отопление повышает спрос на природный газ.

По данным Argus, в прошлом году разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час летом, но в этом году она составляла лишь около 5 евро/МВт-час. "Разница в цене недостаточно привлекательна, чтобы оправдать риск закачки газа в зоне боевых действий", – добавил Заальфранк.

Напомним:

На конец июля в украинских подземных хранилищах было накоплено более 10 млрд кубометров газа в рамках подготовки к отопительному сезону.