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Нефть продолжает рост из-за напряженности на Ближнем Востоке

Понедельник, 12 августа 2024, 10:00 - Анастасия Дячкина

По состоянию на 12 августа цены на нефть растут пятую сессию подряд, удерживая рост более чем на 3% на прошлой неделе, поскольку опасения по поводу рецессии в США уменьшились, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддержала цены.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 22 цента, или 0,3%, до 79,88 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 36 центов, или 0,5%, до 77,2 долларов.

"Поддержка поступает от лучших, чем ожидалось, данных США на прошлой неделе, которые снизили опасения относительно рецессии в США", – отметил аналитик IG Markets Тони Сикамор.

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По его словам, также существует большая тревожность по поводу того, когда Иран может отомстить Израилю за убийство ключевых лидеров ХАМАС и Хезболла.

Кроме того, израильское вторжение усилилось в субботу, 10 августа, авиаударом по школьному комплексу, в результате которого погибли по меньшей мере 90 человек. Хотя Израиль заявил, что количество погибших было завышено. В то же время ХАМАС подверг сомнению свое участие в новых переговорах о прекращении огня, передает Reuters.

На прошлой неделе Brent выросла более чем на 3,5%, в то время как WTI выросла более чем на 4% благодаря благоприятным экономическим данным и увеличенным ожиданиям на снижение процентной ставки в США.

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Напомним:

Цены на нефть выросли вечером 8 августа, поскольку эскалация напряженности между Израилем и Ираном подогрела цены после падения до восьмимесячного минимума в понедельник, 5 августа. 

нефть Израиль Иран
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Экономическая правда
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