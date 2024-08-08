Нефть подорожала из-за опасений ударов со стороны Ирана по Израилю

Цены на нефть выросли вечером четверга, поскольку эскалация напряженности между Израилем и Ираном подогрела цены после падения до восьмимесячного минимума в понедельник.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 57 центов, или на 0,73%, до $78,90 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 87 центов, или на 1,16%, до $76,10.

Цены выросли после того, как появились данные о том, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что свидетельствует о том, что опасения, связанные с ухудшением ситуации на рынке труда, оказались преувеличенными.

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С другой стороны, убийство высокопоставленных членов боевых группировок Хамас и Хезболла на прошлой неделе повысило вероятность ответных ударов со стороны Ирана по Израилю, что вызвало беспокойство относительно поставок нефти из крупнейшего в мире региона добычи.

"Это приведет к скачку цен на сырую нефть, если произойдет широкомасштабный ответный удар со стороны Ирана, и я думаю, что это то, о чем все больше всего беспокоятся", - сказал Тим Снайдер, главный экономист компании Matador Economics.

Экономическая правда.

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