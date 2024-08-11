Во время работы в восточном регионе энергетик получил тяжелое ранение
Во время осмотра воздушной линии электропередачи в восточном регионе страны, служебный автомобиль подорвался на взрывном устройстве, в результате чего энергетик получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Как сообщает Министерство энергетики, ранения получил 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей, его доставили в больницу.
В каком состоянии находится работник, в сообщении не уточняют.
Кроме этого, по сообщению Минэнергетики, в западном регионе страны неизвестный пытался попасть на территорию высоковольтной подстанции. Нарушителя задержали.
За сутки с 10 по 11 августа энергетикам удалось вернуть свет более 18 тысячам потребителей.
Напомним:
В воскресенье, 11 августа, отключения электроэнергии не планируются.
Экономическая правда