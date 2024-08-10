Умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки

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Бывший генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки скончалась в возрасте 56 лет после двухлетней борьбы с раком легких.

Об этом пишет Reuters.

"С глубокой скорбью я делюсь новостью о смерти Сьюзан Войчицки. Моя любимая жена и мать наших пятерых детей покинула нас после 2 лет борьбы с раком легких", - написал муж Войчицки Деннис Тропер в Facebook.

"В течение последних двух лет, даже когда она имела дело с большими личными трудностями, Сьюзан посвятила себя тому, чтобы сделать мир лучше через свою благотворительность, включая поддержку исследований болезни, которая в конечном итоге унесла ее жизнь", - заявил глава Google Сундар Пичаи.

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"Одна из самых выдающихся женщин в сфере технологий, Войчицки присоединилась к Google в 1999 году, став одной из первых сотрудниц лидера веб-поиска.

Google приобрел YouTube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов. До того, как возглавить YouTube в 2014 году, Войчицки была старшим вице-президентом по рекламным продуктам Google", - пишет Reuters.

После 9 лет во главе YouTube она ушла с должности в 2023 году, "чтобы сосредоточиться на семье, здоровье и личных проектах". После увольнения из руководства YouTube Воджитски осталась консультантом в холдинге Alphabet, владеющем Google.

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Экономическая правда