Гендиректор YouTube уходит в отставку

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Сьюзан Войчицки CNN Главный исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчицки уходит с должности после девяти лет руководства видеоподразделением Google. Об этом пишет Bloomberg. В своем блоге Войчицки сообщила, что планирует "начать новую главу", сосредоточившись на семье, здоровье и личных проектах. Она также будет выполнять роль советника, работая в Google и материнской компании Alphabet Inc. Она передает правление своему заместителю Нилу Мохану, еще одному старожилу Google, который отвечает за продукты и политику YouTube. "Для меня настало правильное время, и я чувствую, что смогу это сделать, потому что у нас есть невероятная команда лидеров на YouTube", - написала Войчицки. В сентябре YouTube провел прямой эфир, посвященный своему сервису Shorts. Войцицки приняла участие в нем посредством видеозвонка, сославшись на проблемы со здоровьем. Компания отказалась от дальнейших комментариев.

"Войчицки (54 года) - одна из старейших сотрудников Google и одна из самых известных женщин-руководителей в Кремниевой долине. После того, как она одолжила свой гараж основателям компании, она начала работать менеджером по маркетингу и поднялась по карьерной лестнице в рекламном бизнесе Google, прежде чем присоединиться к YouTube в 2014 году", - напоминает Bloomberg.

Она участвовала в двух монументальных приобретениях Google: в 2006 году компания приобрела YouTube, а в следующем году - компанию DoubleClick, которая занималась рекламными технологиями.

Войчицки много лет руководила медийной рекламой Google, превратив ее во второстепенный поток доходов после поиска и расширив сферу деятельности Google, например, таргетированную рекламу, которая приносила большие прибыли, но была более придирчивой к регуляторным органам.

Внутри Google Войчицки была наиболее известна как одна из немногих чиновников с личными связями с основателями компании Ларри Пейджем и Сергеем Брином, что давало ей значительное влияние внутри технологического гиганта, который рос.

"Она была человеком, который имел большее влияние, чем можно было бы предположить по ее должности", - сказал Кевал Десаи, основатель Shakti Capital и бывший ее коллега по Google.

В начале 2014 года тогдашний генеральный директор Google Пейдж поручил Войчицки возглавить YouTube после многих лет неудачных результатов. В течение почти десяти лет YouTube стремительно рос, но никак не мог стать прибыльным.

Войчицки сосредоточилась на том, чтобы бросить вызов рынку телевизионной рекламы, стимулируя создателей YouTube и его связи с медиа-компаниями.

"Под ее руководством YouTube запустил программу, чтобы конкурировать с Netflix. и Amazon с помощью оригинальных шоу с участием создателей YouTube. В конце концов, эта программа провалилась. Однако Войчицки удалось наладить более тесные связи с огромным, непредсказуемым морем авторов видео YouTube", - пишет агентство.

"Она вовлекла их в разговор", - сказал Дэн Вайнштейн, соучредитель Underscore Talent, который много лет сотрудничает с YouTube. Он описал Войчицки как человека, который превратил YouTube из "чисто инженерной технической платформы в нечто похожее на медиакомпанию, независимо от того, используют они этот термин или нет".

Во время президентства Дональда Трампа платформа боролась с проблемами, связанными с экстремизмом, дезинформацией, безопасностью детей и неподобающим поведением звезд. В 2017 году крупные рекламодатели несколько раз бойкотировали YouTube.

Некоторые критики, в том числе бывшие сотрудники, обвиняли Войчицки в том, что компания движется слишком медленно для решения этих проблем.

Хотя YouTube избежал политического натиска Facebook, видеоплатформа сталкивается с растущими регуляторными проблемами, связанными с авторским правом и ответственностью - обращение YouTube с джихадистским контентом находится в центре дела в Верховном суде, которое может переписать то, как работает интернет.

Экономическая правда