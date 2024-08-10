На этой неделе Фонд госимущества привлек 113 миллионов на приватизационных аукционах

Фонд госимущества (ФГИУ) в течение 5-9 августа провел 9 успешных приватизационных аукционов на почти 113,5 млн грн (+ 22,7 млн грн НДС).

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, совокупная стоимость активов выросла в 10,6 раза от начальной. Количество участников онлайн-торгов - 40.

"Самым дорогим лотом недели стало имущество Проектно-конструкторского технологического бюро во Львове. За объект соревновались 18 потенциальных покупателей. Стартовая цена выросла в 15,3 раза: с 5,5 млн грн до 85,002 млн грн", - отметил Коваль.

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На следующей неделе ФГИУ планирует провести 21 приватизационный онлайн-аукцион.

Напомним:

"Запорожский производственный алюминиевый комбинат", некогда единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью более 100 тыс. тонн в год, выставили на продажу.

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Экономическая правда