Ущерб на 1,5 млрд, выделенных на оборону: по всей Украине разоблачили 28 служащих

Офис генпрокурора совместно с ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЭБ провели спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, общая сумма ущерба государству составляет более 1,5 млрд грн.

По данным следствия, к хищению средств причастны служащие Минобороны, воинских частей, ТЦК и СП, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих регионах Украины.

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По результатам следственных действий сообщили о подозрении 28 лицам, из них 9 – в составе организованных преступных групп.

Среди подозреваемых – начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур.

Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приема некачественной форменной одежды для ВСУ, подлог и использование поддельных документов.

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Одному из подозреваемых – начальнику Главного управления Минобороны инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Зная наличие госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели более 65 обысков в учреждениях, организациях на всей территории Украины (Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).

Это уже вторая масштабная спецоперация правоохранителей по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщено о подозрении 30 лицам, проведено более 70 обысков, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн грн.

Напомним:

Офис Генпрокурора запустил дашборд, предоставляющий доступ к аналитическим данным по расследованию правонарушений в сфере бизнеса.

Экономическая правда