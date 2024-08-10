Еще одна фирма отсудила у РФ сотни миллионов за уничтоженное имущество в Тернополе 

Хозяйственный суд Тернопольской области назначил взыскать с России в пользу ООО "Торговый дом "АМТ" 281,7 млн грн убытков, причиненных в результате российских ракетных ударов в 2023 году.

Об этом свидетельствует решение суда от 1 августа.

1 марта 2023 "Торговый дом "АМТ" заключил договор субаренды с ООО "Промышленная компания "ДТЗ", согласно которой "АМТ" принимает в срочное платное пользование 4608 кв. м. части нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Лукьяновича, 8, корпус №4.

13 мая 2023 года был зафиксирован прилет российских крылатых ракет и их взрыв на территории предприятия. В результате загорелись складские помещения, принадлежащие на праве собственности ООО "БЦ Азимут" и арендованные некоторыми предприятиями, в частности ООО "ТД "АМТ".

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В акте о пожаре зафиксировано уничтожение по ООО "Торговый дом "АМТ" бытовой и сельскохозяйственной техники; вело-мототехники; электрических инструментов.

Согласно результатам 8 судебных товароведческих экспертиз, общий размер ущерба, причиненного "АМТ" в результате уничтожения имущества в результате взрывов боевых ракет в арендованном помещении, составил 281,7 млн грн.

Суд принял во внимание правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 14.04.2022 по делу №308/9708/19. Она заключается в том, что после начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определена РФ, имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении вреда в результате вооруженной агрессии РФ, по иску, поданному именно к этой иностранной стране.

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Кроме того, материалы дела не содержат каких-либо доказательств использования уничтоженного имущества истца в военных целях, следовательно, действия РФ были совершены вопреки законам и обычаям войны, а следовательно, Россия несет полную ответственность как за обстрел, так и за вызванные им последствия, в том числе и за ущерб, причиненный имуществу "АМТ".

Поэтому суд взыскал с РФ в лице Министерства юстиции Российской Федерации в пользу "АМТ" 281,7 млн грн убытков, а также 848 тыс грн судебного сбора в пользу Государственного бюджета Украины.

Учредителями запорожского ООО "Торговый дом "АМТ" является Николай Рыженков из Днепропетровской области и днепровское ПАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал". Владельцем части акций акционерного общества является ООО "КОКСОХИМТЕПЛОМОНТАЖ" Ольги Марченко и Ольги Токаревой.

Напомним, в июне Хозяйственный суд Тернопольской области назначил взыскать с Российской Федерации в пользу ООО "Промышленная компания "ДТЗ" 503,36 млн грн. убытков, причиненных в результате российских ракетных ударов в 2023 году.

Одним из учредителей "ДТЗ" было упомянутое ПАО "ЗНВКИФ "Коминметкепитал".

В обоих случаях о взыскании средств решение принимал один и тот же судья И.П. Шумский

Экономическая правда