Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму

За полгода 2024 года представители туротрасли Украины уплатили в бюджет 1,25 млрд грн. Это почти на четверть больше чем в 2021 году, когда в казну было уплачено 1,88 млрд грн налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма.

Согласно сообщению, в прошлом году за первое полугодие поступило 897 млн грн.

За шесть месяцев 2024 года общее количество налогоплательщиков, которые занимаются туристической деятельностью, по сравнению с тем же периодом в 2023 году, выросло на 13%. Количество юридических лиц увеличилось на 4%, а физических - на 17%.

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Как говорится в сообщении, если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2021 года, то количество налогоплательщиков этого вида деятельности уменьшилось.

Общее сокращение составило 27% - юридических лиц стало меньше на 43%, а физических на 21%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет - 65% - уплачена гостиницами (809 млн грн). В 2023 году было уплачено 570 млн грн), а за тот же период в 2021 году - 665 млн грн.

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По словам главы Государственного агентства развития туризма, Марьяны Олеськив одним из факторов увеличения суммы налоговых поступлений, кроме инфляционных процессов, является увеличение туристических потоков внутри страны.

"Данные одной из платформ бронирования показывают, что бронирование в целом по стране в этом году превысили показатели 2019 года. И это является свидетельством того, что внутренний туризм в Украине развивается", - подчеркнула руководительница ДАРТ.

Напомним:

Кабинет министров одобрил инициированное Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры постановление о порядке ведения Единого туристического реестра (ЕТР).

Экономическая правда