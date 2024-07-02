Прозорість та детенізація: уряд схвалив постанову про Єдиний туристичний реєстр 

Кабінет міністрів схвалив ініційовану Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури постанову про порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 28 червня.

Як йдеться в повідомленні, ухвалена постанова визначає процедуру ведення ЄТР, його структуру, функціонування, адміністрування, процедуру формування і внесення інформації про готелі та туристичних операторів.

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Ключова мета функціонування Єдиного туристичного реєстру – забезпечення прозорості та рівних можливостей на ринку туристичних послуг.

Реєстр створений для обліку готелів та туристичних операторів.

Офіційно почати свою роботу ЄТР має з 1 січня 2025 року. Запускати оновлений реєстр буде Державне агентство розвитку туризму.

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"Повноцінний запуск Єдиного туристичного реєстру сприятиме детінізації сфери туризму, адже дозволить вести облік готелів та туристичних операторів. Наразі цей облік є добровільним", - йдеться в повідомленні.

Згодом, як зазначають в міністерстві, після повноцінного запуску ЄТР, кожен зможе перевірити легальність роботи готелів та туроператорів.

Економічна правда