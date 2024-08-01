Кабмин ввел мораторий на выплаты по еврооблигациям Украины

Кабинет министров воспользовался законом, который позволяет ему временно приостановить выплаты по государственному долгу на период переговоров о реструктуризации.

Об этом сообщается на сайте Кабмина, пишет LIGA.net.

В постановлении правительства, которое было принято в среду, указано, что Украина приостанавливает выплаты с 1 августа.

"Временно остановить с 1 августа 2024 года осуществление платежей по долговым обязательствам государства, связанным с уплатой процентного дохода по облигациям внешних государственных займов 2018 года", - говорится в документе.

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Это означает, что Украина не выплатит купонный платеж в размере $34 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 году, срок которого наступает 1 августа. Правительство имело дополнительный 10-дневный льготный период для осуществления платежа, но оно дало понять, что не будет платить, указывает Reuters.

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Напомним:

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Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга.

Соглашение о реструктуризации предусматривает, что кредиторы спишут Украине 37% долга по еврооблигациям. Взамен, Украина предложит новые еврооблигации:

Бонды серии А - на 40% суммы долга с погашением в феврале 2029, 2024, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут происходить уже с 1 августа 2024 года. Размер процента до 1 августа 2025 года составит 1,75%, до 1 февраля 2026 года - 4,5%, до 1 августа 2027 года - 6%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода.

Бонды серии B - на 23% долга с погашениями в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 года. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года осуществляться не будут, в августе 2027-2033 годов - 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Выплаты будут осуществляться каждые полгода.

В случае, если номинальный ВВП 2028 года будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды серии В на сумму до 12% от текущей стоимости долга.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет правительству приостановить выплаты по госдолгу до октября в случае необходимости.

Экономическая правда