Банки одобрили кредитов для энергетики почти на 4 миллиарда

С начала действия программ восстановления энергетических возможностей банки одобрили заявки на сумму 3,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Только на прошлой неделе 20 украинских банков получили заявки на сумму 1,8 млрд гривен. Речь идет как о кредитах в рамках государственных программ поддержки, так и по собственным программам банков", - говорится в сообщении.

Общая же сумма заявок, поданных бизнесом с начала июня, составляет около 39,1 млрд грн.

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Напомним:

17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

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Экономическая правда.