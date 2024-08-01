"Запорожский производственный алюминиевый комбинат" выставили на продажу

"Запорожский производственный алюминиевый комбинат", некогда единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью более 100 тыс. тонн в год, выставили на продажу.

Об этом сообщает председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 97,5% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК). Стартовая цена - 151,9 млн грн.

Сообщается, что в состав промышленного комплекса входят 1 497 объектов недвижимости общей площадью 370 929,85 кв.м. Производство расположено на 25 зарегистрированных земельных участках общей площадью 216,0856 га. В активе - 291 ед. транспорта и спецтехники.

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Онлайн-аукцион состоится 6 августа в системе Прозорро.Продажи. Прием заявок - до 5 августа включительно.

"Под влиянием российского капитала просроченная кредиторская задолженность достигла 6,44 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Коваль в сообщении добавляет, что приватизация открывает новую главу в истории ЗАлК, давая шанс на возрождение под руководством эффективного проукраинского владельца.

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Напомним:

Фонд государственного имущества презентовал онлайн-сервис, который позволяет бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости.

Фонд госимущества (ФГИУ) получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК), которые ранее принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.