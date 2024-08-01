Apple покажет увеличение прибыли благодаря скидкам в Китае и обновленным iPad - Reuters

Apple, вероятно, сообщит о возобновлении роста доходов в третьем квартале, благодаря возвращению части клиентов в Китае из-за больших скидок на iPhone и росту продаж iPad.

Об этом сообщает агентство Retuers.

Аналитики считают, что худшее для iPhone уже позади. Они ожидают сильный цикл обновления с выходом iPhone 16 в сентябре, после того как Apple в июне заявила о подготовке к внедрению функций искусственного интеллекта в свои устройства.

Под давлением со стороны возрожденного Huawei в Китае, Apple в мае предложила скидки до 2 300 юаней (около 317 долларов США) на некоторые модели iPhone. Это помогло уменьшить падение продаж iPhone в стране до 3,1% во втором квартале, по сравнению со снижением на 6,6% в первом квартале.

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В общем, ожидается, что доходы Apple в третьем квартале вырастут на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, после снижения на 4,3% во втором квартале.

Продажи iPad, вероятно, выросли на 14,1% после запуска нового iPad Pro с акцентом на искусственный интеллект и большего iPad Air в мае, что восстановило спрос на этот продукт.

Продажи Mac, по ожиданиям, выросли на 2,6%, тогда как бизнес аксессуаров и носимых устройств, вероятно, продолжил падение.

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Сервисный бизнес компании, включая App Store и подписки на Apple TV и Music, вероятно, вырос на 13,2%.

Напомним:

Новые функции искусственного интеллекта от Apple не будут присутствовать в начальном релизе будущих обновлений программного обеспечения iPhone и iPad.

Huawei и Xiaomi набирают обороты во втором квартале на фоне падения доли Apple на ключевых рынках.

Экономическая правда.