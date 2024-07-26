Локальні конкуренти вперше витіснили iPhone з 5 найбільш продаваних телефонів в Китаї 

Huawei та Xiaomi набирають обертів у другому кварталі на тлі падіння частки Apple на ключових ринках.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що у другому кварталі Apple вперше за чотири роки випала з п'ятірки найбільших продавців смартфонів у Китаї, а iPhone поступився місцем моделям вітчизняних виробників телефонів, в тому числі Huawei.

У той час як постачання смартфонів у Китаї зросли на 8,9% у річному обчисленні до 71,6 млн одиниць - третій квартал поспіль, оскільки ринок відновлюється після спаду, – компанія Apple продемонструвала зниження на 3,1%, повідомляє дослідницька група International Data Corporation з посиланням на попередні дані.

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Але Apple все ще має більшу загальну частку ринку в Китаї, ніж у 2020 році, - 13,6% сьогодні порівняно з 8,3% у третьому кварталі того ж року.

Xiaomi увійшла до першої п'ятірки, оскільки ринкова частка Apple впала на 2%, попри те, що вона знизила ціни на моделі iPhone протягом кварталу.

Наступного четверга Apple повідомить про прибутки за квартал до кінця червня, а інвестори очікують на ознаки різкого зростання світових продажів iPhone. Головний виконавчий директор Тім Кук публічно все частіше висловлює оптимізм щодо потенціалу штучного інтелекту для збільшення продажів до 2025 року.

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Нагадаємо:

Світові постачання смартфонів зросли на 6,5% у другому кварталі 2024 року до 285,4 млн одиниць завдяки Samsung Electronics і Apple.