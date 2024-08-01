Минфин готов искать компромисс по повышению налогов в 2024 году - Марченко

Вопрос поиска 120 млрд грн для обеспечения сектора обороны является безапелляционной необходимостью. Решение должно быть принято до сентября.

Об этом сообщает министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что Министерство финансов готово искать компромисс с бизнесом в вопросе обеспечения этих поступлений налоговыми мерами.

Марченко отметил, что сегодня перед государством стоит приоритетная задача - найти оптимальный вариант, который позволит профинансировать дополнительную потребность на сектор безопасности и обороны в 2024 году. И обеспечить необходимые для Сил обороны ресурсы на 2025 год.

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Предложенный Минфином законопроект предусматривает финансирование 500 млрд гривен в 2024 году на сектор безопасности и обороны. Из них 120 млрд грн предлагается профинансировать за счет налоговых мероприятий, все остальное - за счет внутренних заимствований, перевыполнение действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации.

"Сегодня этот шаг является вынужденным. Все другие источники для увеличения финансирования Сил обороны уже исчерпаны. Мы проводим обсуждение предложений всех заинтересованных сторон и готовы искать компромисс в вопросе конструкции налоговых мер. Ключевое сейчас - вопрос времени. Решение должно быть принято до сентября", – написал Марченко.

Напомним:

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Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте относительно возможных форматов повышения налогов.

Министр финансов считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему завоза товаров.