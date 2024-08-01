Упростили работу экспортеров: лицензии отныне можно получить онлайн

Экспортеры смогут подавать документы и получать лицензии в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Украинские экспортеры будут получать лицензии в электронной форме - это предусмотрено изменениями в приказ Минэкономики "О порядке лицензирования экспорта товаров" и является частью реформы дерегуляции.

"Сейчас мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. И работаем над аналогичным упрощением процедуры для импортеров. Кроме того, упрощаем сам процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи на лицензию", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам работа над цифровизацией услуг, которые предоставляет государство бизнесу, одна из ключевых составляющих дерегуляции.

Изменения в приказ "О порядке лицензирования экспорта товаров" предусматривают:

Подача документов и получение лицензии в электронной форме. При этом для предпринимателей остается возможность по желанию подавать документы в бумажном виде.

Сокращение перечня документов, которые необходимо подать для получения лицензии.

Также изменениями в приказ обновлены форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положение о порядке лицензирования.

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Для получения лицензий на экспорт товаров из Украины предпринимателям, выбравшим электронную форму подачи документов, необходимо всего лишь перейти в раздел "Внешнеэкономическая деятельность" на Единый государственный вебпортал электронных услуг по ссылке.

В собственном электронном кабинете на веб-портале предприниматель должен подать в электронном виде пакет необходимых документов.

Сообщается, что после рассмотрения документов в установленные сроки, и в случае принятия положительного решения лицензия в электронном виде появится в кабинете заявителя.

Если человек подает документы в бумажной форме и хочет получить ответ на электронную почту, то такой вариант также предусмотрен. Для этого предприниматель на этапе подачи документов должен предоставить адрес почты и указать, что хочет получить ответ именно таким образом.

Отметим, что на время действия военного положения выдача лицензий на экспорт и импорт товаров происходит бесплатно. Итак, письмо-обращение по оформлению лицензии не требует добавления гарантии уплаты государственной пошлины за ее выдачу и загрузить пакет документов.

Напомним:

За 11 месяцев работы украинского морского коридора, через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров.

По сравнению с прошлым годом Украина увеличила объемы экспорта зерна и сейчас ежемесячно в среднем экспортируется 7 млн тонн.