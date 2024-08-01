Мобильные операторы объяснили, почему крайне сложно обеспечить автономность сетей без света

Киевстар, Vodafone и lifecell сообщают, что обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений электроснабжения крайне сложно, даже при максимальных усилиях.

Об этом говорится в совместном заявлении мобильных операторов, которое есть в распоряжении ЭП.

Отмечается, что операторы продолжают работать над повышением энергоустойчивости своих сетей, однако это требует значительных ресурсов и времени.

Выполнение требований по 10-часовой автономности мобильной связи во время блэкаутов зависит от ситуации в энергетике. Графики отключений усложняют работу оборудования, а для соблюдения требований необходимо перестроить инфраструктуру и согласовать действия с энергетиками.

Реклама:

Для этого нужно обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для подзарядки резервного оборудования. Это требует разрешений на увеличение мощности электроснабжения, поскольку рост количества аккумуляторов создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов, которые будут питать базовые станции мобильных операторов в течение 10 часов в случае обесточивания, понадобится мощность около 2,8 ГВт-ч электроэнергии в сутки.

Выполнение требований НЦУ затрудняют несколько факторов: нехватка персонала для обслуживания резервного оборудования, невозможность установки генераторов на крышах зданий, отсутствие необходимых аккумуляторов и генераторов в Украине, сложные процедуры расширения арендованных площадей, а также нестабильная ситуация в энергетике.

Реклама:

Из-за частых отключений электроэнергии и перегрузки сети во время блэкаутов, качество мобильной связи и интернета ухудшается, что делает невозможным соблюдение необходимых стандартов.

Также читайте: Связь исчезает, когда выключают свет: смогут ли мобильные операторы обеспечить ее зимой?

Напомним:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования делать базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения.

Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 ч, вместо 4 ч как было раньше.

Vodafone Украина оценивает новые требования обеспечения альтернативного питания станций связи от Госспецсвязи как "довольно сложные".

Экономическая правда