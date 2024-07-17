Vodafone о новых требованиях бесперебойного питания сетей связи: они довольно сложные

Vodafone Украина оценивает новые требования обеспечения альтернативного питания станций связи от Госспецсвязи как "довольно сложные".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы получили распоряжение (согласно которому операторы мобильной связи должны обеспечить источниками альтернативного питания 60% базовых станций до 1 октября и 100% до 1 февраля 2025 года), сейчас изучаем детально и оцениваем наши возможности. Уже сейчас можно сказать, что требования, поставленные перед операторами, довольно сложные", - сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

В компании отметили, что продолжают делать все возможное для повышения энергоэффективности своей сети и обеспечения связью как можно большего количества украинцев.

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В 2024 году компания увеличила вдвое объем инвестиций в закупку аккумуляторов, генераторов, топлива и сопутствующего оборудования, сообщили в компании.

Кроме того, в течение последних двух лет проводится установка батарей нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4). Как пояснили в компании, такие батареи гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации во время частых и длительных отключений электроснабжения и способны обеспечивать в 13 раз больше циклов зарядки.

"В 2024 году Vodafone уже установил и запланировал к монтажу 83,4 тыс. единиц (20850 48V по 100 А*ч) таких батарей. Это в 1,5 раза больше емкости, чем было на сети на начало года. Общие инвестиции компании в энергоустойчивость сети в 2022-2024 годах превысят 674 млн грн", - сообщили в пресс-службе ЧАО „ВФ Украина".

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Напомним:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования делать базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения.

Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 ч, вместо 4 ч как было раньше.

Экономическая правда.