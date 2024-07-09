Энергетики начали устанавливать три подстанции, чтобы запитать "Охматдет"

Энергетики ДТЭК устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы полностью запитать "Охматдет".

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК в эти минуты устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы полностью запитать Охматдет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в больницу.

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Напомним:

В результате атаки 8 июля на территории "Охматдета" были разрушены две подстанции, энергетики подключили больницу к мобильным трансформаторам.

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Экономическая правда.