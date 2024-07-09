United24 и monobank собрали четверть миллиарда в поддержку "Охматдета" после атаки РФ

Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщил совладелец mono Олег Гороховский в Telegram.

Отмечается, что к сбору присоединились 250 000 украинцев.

В сообщении говорится, что средства удалось собрать за 22 часа.

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В United24 сообщили, что сбор в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" стал самым быстрым среди сборов, проведенных платформой и monobank.

Средства собирали на восстановление "Охматдета" после того, как российская ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще четыре.

Напомним:

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Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили только ближе к вечеру в понедельник.

В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.