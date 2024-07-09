United24 и monobank собрали четверть миллиарда в поддержку "Охматдета" после атаки РФ
Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Об этом сообщил совладелец mono Олег Гороховский в Telegram.
Отмечается, что к сбору присоединились 250 000 украинцев.
В сообщении говорится, что средства удалось собрать за 22 часа.
В United24 сообщили, что сбор в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" стал самым быстрым среди сборов, проведенных платформой и monobank.
Средства собирали на восстановление "Охматдета" после того, как российская ракета полностью разрушила корпус токсикологии и повредила еще четыре.
Напомним:
Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили только ближе к вечеру в понедельник.
В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.