Игорный бизнес увеличил уплату налогов в 3 раза, но этого мало - нардеп

За первые полгода 2024-го налогообложение игорного бизнеса составило 8,4 миллиарда грн, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За первые полгода 2024-го результат - 8,4 млрд грн по налогообложению игорного бизнеса", - сообщил он.

Нардеп отметил, что это:

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В 99 раз больше чем за первые 6 месяцев мирного 2021-го.

В 39 раз больше чем за аналогичный период 2022-го.

В 3 раза больше чем даже в прошлом году.

"Но это до сих пор мало. Напомню, еще год назад оценивали как минимум налогов за год это 20 млрд грн. Пока до 17-ти не дотягивают", - добавил Железняк.

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Напомним:

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Экономическая правда.