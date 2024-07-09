Семьи, пострадавшие от атаки по "Охматдету", получат выплаты - Шмыгаль

Правительство выделило 100 миллионов на восстановление "Охматдета", а пострадавшие семьи смогут получить помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете", - заявил он.

Кроме того, каждой семье с детьми, которая пострадала от атаки 8 июля по "Охматдету", будет выделена вместе с ЮНИСЕФ помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи, добавил Шмыгаль.

Реклама:

Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

Реклама:

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

UNITED24 и monobank собрали 100 млн грн. в поддержку детской больницы "Охматдет" за три часа.

Экономическая правда.