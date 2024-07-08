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UNITED24 і monobank зібрали 100 мільйонів на підтримку "Охматдиту" за три години

Понеділок, 8 липня 2024, 21:05 - Віктор Волокіта

UNITED24 і monobank зібрали 100 млн грн. на підтримку дитячої лікарні "Охматдит" за три години.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"100 мільйонів гривень зібрано! Менше ніж за три години! Збір продовжується, ми дякуємо кожному, хто долучається!", - написав Федоров.

Нагадаємо:

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Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі. 

Бізнес, державні компанії, банки включилися  в допомогу "Охматдиту". 

UNITED24 і monobank запустили збір на 100 мільйонів грн на підтримку дитячої лікарні.

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Економічна правда

Охматдит Monobank війна Росія
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