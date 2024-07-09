ДТЭК: на территории "Охматдета" полностью разрушены две подстанции

В результате атаки 8 июля на территории "Охматдета" были разрушены две подстанции, энергетики подключили больницу к мобильным трансформаторам.

Об этом в эфире Громадського радио рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Если говорить об Охматдет - на территории этой больницы было две подстанции, они полностью разрушены. От них питалась вся инфраструктура больницы, поэтому вчера мы оперативно оказывали помощь в установлении мобильных трансформаторных подстанций, для того, чтобы запитать по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом, они работали вчера на генераторах там, определенные помещения запитывали", - рассказал он.

По словам Сахарука, нужно будет восстанавливать и подстанции и много оборудования, поскольку это была инфраструктура больницы. Определять этапы восстановления будут с местными властями.

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Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Кроме того, в Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Экономическая правда.