В Днепре украли 1,5 миллиона со счетов погибших военных

Правоохранители Днепра сообщили о подозрении пяти участникам преступной группы по фактам кражи, мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу информационных автоматизированных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских военных.

Среди участников группы был ИТ-шник. Он менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших воинов.

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Как говорится в сообщении, в дальнейшем подозреваемые снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета.

Сейчас установлено 20 пострадавших, сумма нанесенного ущерба - почти 1,5 млн грн.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, SIM-карты, военная одежда и экипировка, черновые записи.

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Сейчас всем участникам группы избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах.

Экономическая правда