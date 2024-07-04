Працівницю Червоного Хреста підозрюють у привласненні гумдопомоги на 3,6 мільйона 

Правоохоронці повідомили про підозру колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як йдеться в повідомленні, про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які звернулись до правоохоронних органів з відповідною інформацією.

За даними слідства, колишня голова Печерської райорганізації Червоного Хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн грн. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

Реклама:

Також встановлено, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

"Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн. Її передано для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України", - повідомили в пресслужбі.

У колишнього волонтера під час обшуку вилучено, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.

Реклама:

Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну.

У пресслужбі додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо:

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру колишній працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що підозрювана раніше очолювала департамент міського господарства та незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту "Ужгород".

Економічна правда