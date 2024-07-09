Банки обновили курс валют: доллар пересек 41 гривну, евро - растет

Средний курс доллара к гривне во вторник 9 июля в банках Украины вырос на 10 копеек, до 41,05 грн за доллар, евро - до 44,5 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 40.40 - 41.00, евро - 43.50 - 44.50.

Райффайзен Банк: доллар - 40.30 - 40.80, евро - 43.30 - 44.14.

ПУМБ: доллар - 40.50 - 40.99, евро - 43.80 - 44.40

monobank (при оплате картой): доллар - 40.50 - 40.97, евро - 43.83 - 44.53

На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,95 - 41,05 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,40 - 44,53 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 9 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,7 грн/$.

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Экономическая правда.