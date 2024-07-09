Нацбанк знизив курс гривні

Національний банк України встановив на 9 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7 грн/$.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.

НБУ на 9 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,07 грн (на 8 липня курс було встановлено на рівні 43,86 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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Економічна правда