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Нацбанк знизив курс гривні

Вівторок, 9 липня 2024, 10:38 - Віктор Волокіта

Національний банк України встановив на 9 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7 грн/$. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua. 

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.

НБУ на 9 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,07 грн (на 8 липня курс було встановлено на рівні 43,86 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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