Россия начала торговать углем через Северную Корею

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Российские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В сообщении говорится, что в течение апреля-мая экспортеры угля из РФ отгрузили через северокорейский порт Раджин 132 тыс тонн угля.

Уголь доставляется в северокорейский порт через пограничный переход "Хасан-Раджин". До этого последние публичные данные о поставках угля в КНДР появлялись в 2021 году. Тогда Россия по железной дороге поставила в Северную Корею 15 тыс тонн топлива стоимостью 836,7 тыс долл.

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Отмечается, что многие российские бизнесмены в 2019 году избегали использования проекта "Хасан-Раджин", поскольку боялись попасть под санкции США.

Северокорейский маршрут используют российские угольные компании, чтобы избежать ограничений на железнодорожном сообщении к дальневосточным портам. Это позволяет наращивать сухопутный экспорт в Китай. В январе - мае через пограничные переходы было поставлено около 7,6 млн тонн, что на 2,7 млн тонн больше, чем годом ранее.

Сообщается, что торговля через Северную Корею - это дополнительные 2-3 млн тонн в год отгруженные в Китай.

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Напомним:

По меньшей мере дюжина российских бизнесменов получила более 1 трлн руб. (11,3 млрд долл) за 2023 год и в первом квартале 2024 года в виде дивидендов.

После визита Путина к Киму, Северная Корея заменила китайским спутник для трансляции национального телевидения на российский.