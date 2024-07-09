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Украина подписала соглашение с ЕС о 5,27 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility

Вторник, 9 июля 2024, 11:21 - Виктор Волокита

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Евросоюзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих 4-х лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС, которое было принято на заседании правительства на прошлой неделе.

"Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки на €5,27 в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. 

Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility", - отметила Юлия Свириденко.

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В пресс-службе также сообщили, что всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. 

Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Напомним: 

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составляли 37,9 млрд долл. США. В июне они снизились на 2,9%, или на $1,14 млрд. 

Экономическая правда

ЕС евро Украина
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