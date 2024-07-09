9 июля с усилением жары в Украине увеличат объемы отключений света  

Во вторник 9 июля облэнерго в Украине применяют ограничения потребления в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, с утра и до 14.00 применяются 2 очереди графиков почасовых отключений. Далее - с усилением жары - планируется применять 3-4 очереди.

"Максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране, на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля", - рассказали в "Укрэнерго".

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Напомним:

Во вторник 9 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Экономическая правда

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