Доходы банков в этом году выросли на 27%: десятка самых прибыльных

67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Согласно сообщению, за это время банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль. Это в 1,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Из 63 банков только 7 получили убытки - 131,83 млн грн.

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В десятку самых прибыльных банков Украины вошли четыре государственных банка, четыре банка с иностранным капиталом и два частных банка.

В целом их прибыль составляет 85% от общей прибыли всех украинских банков. Треть общей прибыли приходится на Приватбанк.

Согласно исследованию, наибольший прирост прибыли у МТБ банка - в 13,6 раз.

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Напомним:

Украинский банк впервые с начала большой войны привлек иностранного инвестора.

Экономическая правда