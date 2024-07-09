Доходы банков в этом году выросли на 27%: десятка самых прибыльных
67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.
Согласно сообщению, за это время банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль. Это в 1,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Из 63 банков только 7 получили убытки - 131,83 млн грн.
В десятку самых прибыльных банков Украины вошли четыре государственных банка, четыре банка с иностранным капиталом и два частных банка.
В целом их прибыль составляет 85% от общей прибыли всех украинских банков. Треть общей прибыли приходится на Приватбанк.
Согласно исследованию, наибольший прирост прибыли у МТБ банка - в 13,6 раз.
Напомним:
Украинский банк впервые с начала большой войны привлек иностранного инвестора.
Экономическая правда