Український банк вперше від початку великої війни залучив іноземного інвестора

Нідерландський фонд Good Growth Fund (FGF) став акціонером українського "Банку Львів".

Про це повідомляє пресслужба "Банку Львів".

Зазначається, що обсяг капіталу, який інвестує фонд, становить 4,5 млн євро.

"Це вперше після початку великої війни український банк залучає іноземні інвестиції.", – йдеться в повідомленні банку.

Реклама:

Загальний приріст капіталу "Банку Львів" склав 5,5 мільйона євро. Окрім фонду GGF, ще 1 млн євро вніс найбільший поточний акціонер банку — швейцарська компанія responsAbility Participations.

Повідомляється, що GGF — це нідерландський державний інвестиційний фонд, який працює у 70 країнах світу, інвестує в понад 50 проєктів та залучив майже 400 млн євро капіталу.

Читайте також: Пів трильйона на війну: коли влада збирається підвищити податки і чи існує альтернатива?

Реклама:

Нагадаємо:

Тиск на Райффайзенбанк з метою послаблення його зв'язків з Росією зростає, як з боку США, так і з боку Європейського Центробанку.

Великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США.