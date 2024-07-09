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Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году

Вторник, 9 июля 2024, 09:09 - Виктор Волокита
 
Getty images

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, эти региональные рынки обеспечили 63% июньских продаж новых легковушек.

  1. За месяц киевляне приобрели - 1881 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году).
  2. Жители Киевской области купили - 466 ед. (-8%).
  3. На Днепропетровщине было зарегистрировано - 377 ед. (-15%).
  4. На Львовщине - 279 ед. (-6%);
  5. В Одесской обл. - 261 ед. (-13%).

Бестселлером июня на столичном рынке новых авто был RENAULT Duster, тогда как на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесщине лидерская позиция принадлежала другому кроссоверу - TOYOTA RAV-4.

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Напомним:

В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания, что на 35% больше, чем в июне прошлого года.

Экономическая правда

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