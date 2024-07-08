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Попит на електромобілі серед українців зріс на 35%: що обирали

Понеділок, 8 липня 2024, 09:54 - Артур Крижний

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 35% більше, ніж у червні минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 19%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4079 шт. (нових – 784 шт., уживаних – 3295 шт.).

Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.

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В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • HONDA M-NV - 140 од.;
  • NISSAN Ariya - 91 од.;
  • MG 4 - 71 од.;
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 71 од.;
  • BYD Song Plus - 62 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • TESLA Model 3 - 419 од.;
  • NISSAN Leaf - 410 од.;
  • TESLA Model Y - 367 од.;
  • VOLKSWAGEN e-Golf - 208 од.;
  • TESLA Model S - 196 од.

Усього за І півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

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Економічна правда.

електромобіль попит Україна
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