Попит на електромобілі серед українців зріс на 35%: що обирали
Понеділок, 8 липня 2024, 09:54 -
У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 35% більше, ніж у червні минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 19%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4079 шт. (нових – 784 шт., уживаних – 3295 шт.).
Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.
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В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- HONDA M-NV - 140 од.;
- NISSAN Ariya - 91 од.;
- MG 4 - 71 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 71 од.;
- BYD Song Plus - 62 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- TESLA Model 3 - 419 од.;
- NISSAN Leaf - 410 од.;
- TESLA Model Y - 367 од.;
- VOLKSWAGEN e-Golf - 208 од.;
- TESLA Model S - 196 од.
Усього за І півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
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Економічна правда.
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