Из Николаевской области 744 предприятия выехали, 1000 прекратила существование

С февраля 2022 года 744 предприятия Николаевщины выехали за пределы области, более 1000 прекратили существование.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады по результатам выездного совещания Рабочей группы по вопросам развития индустриальных парков при Комитете по вопросам экономического развития, которое состоялось на Николаевщине.

В то же время, согласно сообщению, во втором квартале 2024 года впервые после широкомасштабного вторжения количество зарегистрированных новых предприятий (118) превысило те, что выехали или закрылись (81).

В пресс-службе также отметили, что в Николаевской области к регистрации готовятся два индустриальных парка: частный "Техно Парк Вознесенск" и коммунальный "Николаев".

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Также проектные предложения по созданию ИП подали с. Новофедоровка (Коблевская ТГ), г. Новая Одесса, г. Баштанка, с. Березки.

"Несмотря на близость к зоне боевых действий, громады области активно готовятся не только привлекать инвестиции после Победы, но и ведут переговоры о содействии бизнесу уже сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Германия поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру Николаевщины, в частности в сфере финансирования закупки дополнительных источников генерации электрической и тепловой энергии.

Экономическая правда