Из Николаевской области 744 предприятия выехали, 1000 прекратила существование
С февраля 2022 года 744 предприятия Николаевщины выехали за пределы области, более 1000 прекратили существование.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады по результатам выездного совещания Рабочей группы по вопросам развития индустриальных парков при Комитете по вопросам экономического развития, которое состоялось на Николаевщине.
В то же время, согласно сообщению, во втором квартале 2024 года впервые после широкомасштабного вторжения количество зарегистрированных новых предприятий (118) превысило те, что выехали или закрылись (81).
В пресс-службе также отметили, что в Николаевской области к регистрации готовятся два индустриальных парка: частный "Техно Парк Вознесенск" и коммунальный "Николаев".
Также проектные предложения по созданию ИП подали с. Новофедоровка (Коблевская ТГ), г. Новая Одесса, г. Баштанка, с. Березки.
"Несмотря на близость к зоне боевых действий, громады области активно готовятся не только привлекать инвестиции после Победы, но и ведут переговоры о содействии бизнесу уже сегодня", - говорится в сообщении.
Напомним:
Германия поможет модернизировать энергетическую инфраструктуру Николаевщины, в частности в сфере финансирования закупки дополнительных источников генерации электрической и тепловой энергии.
Экономическая правда