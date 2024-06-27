Німеччина допоможе модернізувати енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Німеччина допоможе модернізувати енергетичну інфраструктуру регіону, зокрема у сфері фінансування закупівлі додаткових джерел генерації електричної й теплової енергії.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Зазначається, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зустрівся з Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґерем. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сфері фінансування закупівлі додаткових джерел генерації електричної й теплової енергії, а також попередні домовленості з німецькими партнерами, досягнуті на Конференції з відновлення України у Берліні.

"Німеччина залишається надійним партнером України. Ми готові сприяти впровадженню нових технологій у сфері генерації енергії та підтримувати інноваційні проєкти", – Єґер.

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За словами Кіма, завдяки співпраці з німецькими партнерами вдасться не лише модернізувати інфраструктуру Миколаївщини, але й зробити її більш стійкою до майбутніх викликів. "Впровадження додаткових джерел генерації енергії, таких як когенераційні установки, забезпечить більшу надійність нашої енергосистеми", – додав він.

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Економічна правда

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