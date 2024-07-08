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В Украине выросло производство чугуна, стали и проката 

Понедельник, 8 июля 2024, 19:49 - Виктор Волокита
 
Укрметалургпром

Украинские предприятия по итогам первого полугодия 2024 года увеличили производство чугуна на 22,3%, стали - на 37%, проката - на 32,2%. 

Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".

По данным "Укрметаллургпром", в январе-июне 2024 года произведено:

  • чугуна 3,47 млн т (+22,3% относительно января-июня 2023 г.);
  • стали 3,87 млн т (+37,0%);
  • проката 3,14 млн т (+132,2%).

Напомним:

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Украина за 5 месяцев 2024 года поднялась с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

Экономическая правда

сталь металл производство Украина
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