В Украине выросло производство чугуна, стали и проката
Понедельник, 8 июля 2024, 19:49 -
Украинские предприятия по итогам первого полугодия 2024 года увеличили производство чугуна на 22,3%, стали - на 37%, проката - на 32,2%.
Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".
По данным "Укрметаллургпром", в январе-июне 2024 года произведено:
- чугуна 3,47 млн т (+22,3% относительно января-июня 2023 г.);
- стали 3,87 млн т (+37,0%);
- проката 3,14 млн т (+132,2%).
Напомним:
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Украина за 5 месяцев 2024 года поднялась с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей чугуна.
Экономическая правда
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