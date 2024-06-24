Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Україна покращила свої позиції у рейтингу світових виробників чавуну

Понеділок, 24 червня 2024, 16:22 - Артур Крижний
 
Укрметалургпром

Україна за 5 місяців 2024 року піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

За даними Worldsteel, у січні-травні 2024 р. металургійними підприємствами країн світу вироблено 584,57 млн тонн чавуну, з яких 533,76 млн тонн доменним способом і 50,81 млн тонн методом прямого відновлення. Це на 1,80% нижче за показник січня-травня 2023 р. (595,25 млн тонн).

Перше місце належить Китайській Народній Республіці, металурги якої виплавили 361,13 млн тонн чавуну, що на 3,70% нижче показника січня-травня 2023 р. (375,01 млн тонн). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за 5 місяців 2024 р. становить 61,8%.

Реклама:

Україна (2,84 млн тонн або 120,77% відносно січня-травня 2023 р.) піднялася з 15 на 14  позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Світова виплавка сталі у січні-травні 2024 р. становить 793,12 млн тонн, що на 0,09% нижче показника січня-травня 2023 р. (793,91 млн тонн).

Лідером тут також є Китайська Народна Республіка, яка виплавила 438,61 млн тонн, що на 1,40% нижче за показник аналогічного періоду 2023 р. (444,84 млн тонн). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 55,3%.

Реклама:

Україна (3,14 млн тонн або 131,23% відносно січня-травня 2023 р.) залишається на 22 місці серед 71 країни-виробника сталі.

Економічна правда.

Україна метал
Реклама:
Матеріали за темою
У "Дії" зареєстрували перші шлюби онлайн: як працює послуга 24 червня 2024, 15:12
ЄС запровадив санкції проти шести росіян за кібератаки проти країн-членів та України 24 червня 2024, 15:09
Мінвідновлення закликало повернути всі фури з ЄС для оновлення документів 24 червня 2024, 13:44
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті