Україна покращила свої позиції у рейтингу світових виробників чавуну

Укрметалургпром

Україна за 5 місяців 2024 року піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

За даними Worldsteel, у січні-травні 2024 р. металургійними підприємствами країн світу вироблено 584,57 млн тонн чавуну, з яких 533,76 млн тонн доменним способом і 50,81 млн тонн методом прямого відновлення. Це на 1,80% нижче за показник січня-травня 2023 р. (595,25 млн тонн).

Перше місце належить Китайській Народній Республіці, металурги якої виплавили 361,13 млн тонн чавуну, що на 3,70% нижче показника січня-травня 2023 р. (375,01 млн тонн). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за 5 місяців 2024 р. становить 61,8%.

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Україна (2,84 млн тонн або 120,77% відносно січня-травня 2023 р.) піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Світова виплавка сталі у січні-травні 2024 р. становить 793,12 млн тонн, що на 0,09% нижче показника січня-травня 2023 р. (793,91 млн тонн).

Лідером тут також є Китайська Народна Республіка, яка виплавила 438,61 млн тонн, що на 1,40% нижче за показник аналогічного періоду 2023 р. (444,84 млн тонн). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 55,3%.

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Україна (3,14 млн тонн або 131,23% відносно січня-травня 2023 р.) залишається на 22 місці серед 71 країни-виробника сталі.

Економічна правда.