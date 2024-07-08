UNITED24 и monobank запустили сбор на 100 миллионов в поддержку "Охматдета"

Инициатива UNITED24 совместно с monobank запустила сбор на 100 млн грн для восстановления и поддержки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщила пресс-служба UNITED24, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша задача - помочь "Охматдету" восстановиться. Чтобы снова спасать детей. Давать надежду. Возвращать к жизни", - сообщается в официальном телеграм-канале инициативы.

На данный момент собрано уже более 12,6 млн грн, в частности, на призыв UNITED24 и monobank откликнулись сеть мультимаркетов "Аврора" (5 млн грн), сеть "Сильпо" (1 млн грн), Varus (1 млн грн).

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Напомним:

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

"Укрзализныця" предоставит приют на лаунж-зонах вокзала и отвезет, куда нужно все семьи, которые находились в "Охматдете", если есть такая необходимость.

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ПриватБанк и его корпоративный благотворительный фонд "Помогать просто!" присоединились к ведущим бизнесам, которые решили помочь быстрому восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве

Экономическая правда