В Украине появились три новых индустриальных парка, а один исключили из реестра  

Около 4,5 тысяч новых рабочих мест будет создано благодаря работе трех новых индустриальных парков в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, решение о включении парков "КОВЕЛЬ ПОРТО", "Добросин" и "ГРИН ЛАКТИК" в Реестр индустриальных парков Правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.

"С начала года в реестр включили уже 16 новых индустриальных парков. Это больше, чем мы имели за весь год в 2023 или в 2022 году. Тенденция свидетельствует о росте интереса бизнеса к работе в рамках парков. В этом году в госбюджете на развитие индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Реклама:

Индустриальный парк "КОВЕЛЬ ПОРТО" будет работать в городе Ковель. На площади 11,6 га расположатся предприятия перерабатывающей промышленности - производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования и тому подобное. Концепция парка предусматривает создание 587 рабочих мест и инвестиции, общим объемом почти 358 млн грн.

Индустриальный парк "Добросин", расположенный в с. Добросин Львовского района Львовской области. На площади 27,3 га будут работать предприятия текстильной, фармацевтической и пищевой отраслей, переработки и хранения продукции сельского хозяйства, деревообработки, машиностроения и др. Концепция парка предусматривает создание до 3300 новых рабочих мест.

Индустриальный парк "ГРИН ЛАКТИК" создан в городе Бурштын Ивано-Франковской области. На площади 12 га будут работать предприятия пищевой переработки. В частности, по производству муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов, других пищевых продуктов и готовых кормов для животных.

Реклама:

Концепция парка предусматривает создание 600 рабочих мест, инвестиции в объеме 2,3 млрд грн в строительство объектов, 3,1 млрд грн - в производственное оборудование.

"Еще одним решением Кабинет Министров исключил из Реестра индустриальных парков парк "Павлоград". Основанием решения стало письмо инициатора создания парка - Днепропетровской обладминистрации", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, учитывая сегодняшние решения, в Реестр индустриальных парков включено 84 парка.

Напомним:

В Украине основатели индустриальных парков получат безвозвратные средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсацию расходов на подключение к электросетям.

Экономическая правда